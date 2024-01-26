Прем'єр Швеції відмовився від переговорів із Орбаном щодо заявки на вступ до НАТО

"Жодних вимог, пов'язаних із членством у НАТО, - це не обговорюється", - заявив Крістерссон.

Однак він сказав, що двом країнам є що обговорити, у тому числі співпрацю всередині НАТО, майбутнє головування Угорщини в ЄС, підтримку України і те, як досягти максимальної синергії від їхніх військово-повітряних сил, які використовують ту саму програму винищувачів - шведського JAS Gripen.

Крістерссон заявив, що не знає, коли Швеція стане 32-м членом НАТО, але очікує, що це буде "дуже скоро".

Прем'єр-міністри Швеції та Угорщини зустрінуться наступного тижня на засіданні Європейської ради у Брюсселі.

Вимога Орбана провести переговори

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 23 січня запросив прем'єр-міністра Швеції відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до альянсу НАТО.

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією. Обидві країни переглянули політику позаблоковості після повномасштабного вторгнення Росії до України. Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року. Заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Угорщини.

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що схвалення Угорщиною шляхом ратифікації парламентом є простою формальністю, оскільки питання вже обговорювалося та вирішувалося у комітетах.

Останнім часом голосування у парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган 25 січня підписав документи про вступ Швеції, залишивши Угорщину останньою перешкодою на шляху Швеції до вступу до альянсу.