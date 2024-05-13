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Прем'єр Швеції підтвердив свою участь у саміті миру

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів переговори прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, який підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обговорили наповнення наступного пакета оборонної підтримки від Швеції. Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО", - заявив він. 

Крім цього Зеленський радий, що Швеція працює над конкретними кроками щодо зміцнення повітряного щита України. 

"Ми також говорили про підготовку до майбутнього саміту Україна - Північна Європа і саміту миру у Швейцарії. Я дякую прем'єр-міністру Крістерссону за підтвердження своєї участі в ньому", - додав він. 

Глобальний саміт світу

Уперше цього року відбудеться саміт високого рівня, присвячений мирній програмі України. Україна запросила на цей захід понад 150 країн.

На саміті буде презентовано формулу миру України, яка передбачає деокупацію всієї української території, виведення російських військ і притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах.

Київ не планує запрошувати Росію на перший саміт. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що участь Росії в цій моделі можлива тільки на другій зустрічі. Це рішення ґрунтується на тому, що Росія поки що не показала, що готова до щирого діалогу і мирного врегулювання.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про свою участь у саміті світу.

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