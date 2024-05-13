Прем'єр Швеції підтвердив свою участь у саміті миру

Глобальний саміт світу

Уперше цього року відбудеться саміт високого рівня, присвячений мирній програмі України. Україна запросила на цей захід понад 150 країн.

На саміті буде презентовано формулу миру України, яка передбачає деокупацію всієї української території, виведення російських військ і притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах.

Київ не планує запрошувати Росію на перший саміт. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що участь Росії в цій моделі можлива тільки на другій зустрічі. Це рішення ґрунтується на тому, що Росія поки що не показала, що готова до щирого діалогу і мирного врегулювання.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про свою участь у саміті світу.

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