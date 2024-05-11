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Канада підтвердила участь у Глобальному саміті миру

Субота 11 травня 2024 22:08
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Канада підтвердила участь у Глобальному саміті миру Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канада візьме участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Перший саміт миру для України відбудеться в червні, і Канада візьме в ньому участь. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети - справедливого і міцного миру для України", - заявив він.

Глобальний саміт миру

Цього року вперше відбудеться саміт високого рівня, присвячений українській програмі миру. Україна запросила до участі в цій події понад 150 країн.

Очікується, що на саміті буде презентовано українську формулу миру, яка передбачає деокупацію всіх українських територій, виведення російських військ і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Важливо зазначити, що Київ не планує запрошувати Росію на перший саміт. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляв, що участь РФ можлива лише на другому засіданні в рамках цієї моделі. Це рішення ґрунтується на тому, що Росія поки що не демонструє готовності до щирого діалогу і мирного врегулювання.

Докладніше про те, що планується обговорити на саміті – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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