Прем'єр Саксонії закликав Україну змиритися з тимчасовою втратою територій "задля перемир’я"

Кречмер вважає, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і що союзники "повинні спробувати вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", сказав прем'єр Саксонії.

Він також висловив свою думку про політику Німеччини щодо Росії.

"Росія - це наш сусід, небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному й економічному вимірі, щоби вона більше не була загрозою для нас - це бачення з 19 століття, і це закладає основу для нових конфліктів", - додав Кречмер.

Не перша заява прем'єра Саксонії

Нагадаємо, у серпні 2022 року прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що Німеччина нібито повинна виступити посередником у війні між Росією та Україною і забезпечити, "щоб ця війна була заморожена", а також він виступив за те, щоб зберегти закупівлю російської сировини.

Тоді на таку заяву відразу відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник. За його словами, українці виступають за те, щоб "засунути голову (Кречмера, - ред.) до морозильної камери, щоб заморозити запалені фантазії".

"Ваше постійне потурання військовому злочинцю Путіну викликає огиду", - сказав Мельник.