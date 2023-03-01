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Прем'єр Румунії призначив "радником" робота зі штучним інтелектом

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Румунія, Середа 01 березня 2023 21:02
Прем'єр Румунії призначив "радником" робота зі штучним інтелектом Фото: прем'єр-міністр Румунії Ніколає (facebook.comIonelNicolaeCiuca)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке призначив своїм "почесним радником" робота зі штучним інтелектом ION.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro. та Facebook прем’єр-міністра Румунії Ніколає Чуке.

"Уряд Румунії став першим у світі, який має почесного радника на основі штучного інтелекту. Він називається ION і збиратиме з публічного простору думки румунів на різні теми, що становлять загальний інтерес. Таким чином уряд зможе в будь-який момент консультуватися з громадською думкою з питань, які обговорюються на рівні виконавчої влади", - написав Чуке.

Він зазначив, що проект на 100% румунський - від дизайну до розробки програмного забезпечення та побудови апаратної підтримки.

Завдання "радника" - збирати з інтернету повідомлення про "повсякденні проблеми" громадян Румунії, а також поширювати інформацію серед урядовців "для реалізації відповідної державної політики".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI вже доступний в Україні. Він володіє українською мовою.

Також раніше ми писали, що у США винайшли винищувач зі штучним інтелектом.

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