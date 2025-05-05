Прем'єр Румунії роздумує про відставку: що сталося і до чого тут вибори

У Румунії лідер Соціал-демократичної партії та чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку розглядає можливість відставки після провалу для уряду на президентських виборах.

За даними ЗМІ, дискусії всередині партії тривають, і рішення може бути ухвалене вже сьогодні під час засідання коаліції.

Джерела зазначають, що Чолаку може подати у відставку або сьогодні, або протягом найближчих днів.

Причиною невдоволення стало те, що кандидат від коаліції, Крін Антонеску, не потрапив до другого туру виборів.

Усередині СДП зростає тиск на керівництво: все більше голосів вимагають відставки партійної верхівки й скликання надзвичайного з'їзду для глибокого оновлення політичної сили.