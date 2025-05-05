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Прем'єр Румунії роздумує про відставку: що сталося і до чого тут вибори

Фото: Прем'єр-міністр Румунії Марчель Чолаку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем'єр-міністр Румунії Марчель Чолаку розглядає можливість відставки. Обговорення цієї теми тривають у рамках засідання правлячої коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Digi24.

У Румунії лідер Соціал-демократичної партії та чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку розглядає можливість відставки після провалу для уряду на президентських виборах.

За даними ЗМІ, дискусії всередині партії тривають, і рішення може бути ухвалене вже сьогодні під час засідання коаліції.

Джерела зазначають, що Чолаку може подати у відставку або сьогодні, або протягом найближчих днів.

Причиною невдоволення стало те, що кандидат від коаліції, Крін Антонеску, не потрапив до другого туру виборів.

Усередині СДП зростає тиск на керівництво: все більше голосів вимагають відставки партійної верхівки й скликання надзвичайного з'їзду для глибокого оновлення політичної сили.

Вибори президента Румунії 2025

Вибори президента Румунії 2025 року відбулися у першу неділю травня, оскільки Конституційний суд скасував результати голосування, проведеного у листопаді 2024-го.

Спочатку суд підтвердив підсумки першого туру, проте вже за кілька днів скасував власне рішення. Це сталося після того, як були оприлюднені розсекречені документи, у яких зазначалося, що передвиборча кампанія Джорджеску є результатом зовнішнього впливу.

Детальніше про те, хто такий Джорджеску і що він говорив про Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Румунія