Премьер Румынии раздумывает об отставке: что произошло и при чем здесь выборы

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку рассматривает возможность отставки. Обсуждение этой темы продолжаются в рамках заседания правящей коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
По данным СМИ, дискуссии внутри партии продолжаются, и решение может быть принято уже сегодня во время заседания коалиции.
Источники отмечают, что Чолаку может подать в отставку либо сегодня, либо в течение ближайших дней.
Причиной недовольства стало то, что кандидат от коалиции, Крин Антонеску, не попал во второй тур выборов.
Внутри СДП растет давление на руководство: все больше голосов требуют отставки партийной верхушки и созыва чрезвычайного съезда для глубокого обновления политической силы.
Выборы президента Румынии 2025 года состоялись в первое воскресенье мая, поскольку Конституционный суд отменил результаты голосования, проведенного в ноябре 2024-го.
Сначала суд подтвердил итоги первого тура, однако уже через несколько дней отменил собственное решение. Это произошло после того, как были обнародованы рассекреченные документы, в которых отмечалось, что предвыборная кампания Джорджеску является результатом внешнего воздействия.
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