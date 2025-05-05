Премьер Румынии раздумывает об отставке: что произошло и при чем здесь выборы

По данным СМИ, дискуссии внутри партии продолжаются, и решение может быть принято уже сегодня во время заседания коалиции.

Источники отмечают, что Чолаку может подать в отставку либо сегодня, либо в течение ближайших дней.

Причиной недовольства стало то, что кандидат от коалиции, Крин Антонеску, не попал во второй тур выборов.

Внутри СДП растет давление на руководство: все больше голосов требуют отставки партийной верхушки и созыва чрезвычайного съезда для глубокого обновления политической силы.