Прем'єр Японії може відвідати КНДР та зустрітися з Кім Чен Ином: у чому причина візиту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Кішида також пообіцяв, що його уряд докладе всіх зусиль для повернення всіх громадян, викрадених Північною Кореєю.

Заяви прем'єр-міністра пролунали під час зустрічі в його офісі з членами сімей викрадених, які нещодавно заявили, що не заперечуватимуть проти будь-яких дій Японії щодо скасування санкцій проти Північної Кореї, якщо Пхеньян негайно поверне всіх викрадених.

Наприкінці минулого місяця сім'ї та прихильники викрадених розробили політику своєї майбутньої діяльності, а також підтвердили, що вони не заперечуватимуть проти того, щоб японський уряд надав гуманітарну допомогу Північній Кореї, якщо жертви викрадень надалі будуть репатрійовані.

Зазначимо, що хоча між двома азіатськими країнами немає дипломатичних відносин, Дзюн'їтіро Коїдзумі став першим прем'єр-міністром Японії, який здійснив поїздку до Пхеньяну в 2002 році, що призвело до повернення п'яти викрадених.

Викрадення громадян Японії Північною Кореєю

Спецслужби КНДР у 70-80-ті роки минулого століття викрали, за різними оцінками, від 13 до 80 громадян Японії. Японський уряд визнає факт викрадення 17 людей. У КНДР викрадених було залучено до підготовки розвідувальних операцій на території Японії (зокрема, до викладання японської мови та культури для розвідників).

Прикметно, що викрадення – це один із небагатьох випадків порушень прав людини в КНДР, офіційно визнаний владою Північної Кореї. У 2002 році, під час візиту прем'єр-міністра Японії Коїдзумі до Північної Кореї Кім Чен Ір визнав факт 13 з 17 викрадень, після чого п'ятеро викрадених японців повернулися на батьківщину.

Згодом з Кореї до Японії переїхали також п'ятеро членів їхніх сімей, включаючи дітей, які народилися КНДР. Доля решти викрадених залишається невідомою. Північна Корея стверджує, що вони або померли в КНДР, або просто заперечують свою причетність до зникнення людини.