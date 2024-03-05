ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Японии может посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном: в чем причина визита

Вторник 05 марта 2024 05:10
UA EN RU
Премьер Японии может посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном: в чем причина визита Фото: премьер-министр Японии Фумио Кишида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Японии Фумио Кишида выразил желание провести встречу с Ким Чен Ыном в Северной Корее для решения проблемы похищенных японцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Кишида также пообещал, что его правительство приложит все усилия для возвращения всех граждан, похищенных Северной Кореей.

Заявления премьер-министра прозвучали во время встречи в его офисе с членами семей похищенных, которые недавно заявили, что не будут возражать против любых действий Японии по отмене санкций против Северной Кореи, если Пхеньян немедленно вернет всех похищенных.

В конце прошлого месяца семьи и сторонники похищенных разработали политику своей будущей деятельности, а также подтвердили, что они не будут возражать против того, чтобы японское правительство предоставило гуманитарную помощь Северной Корее, если жертвы похищений в дальнейшем будут репатриированы.

Отметим, что хотя между двумя азиатскими странами нет дипломатических отношений, Дзюнъитиро Коидзуми стал первым премьер-министром Японии, совершившим поездку в Пхеньян в 2002 году, что привело к возвращению пяти похищенных.

Похищения граждан Японии Северной Кореей

Спецслужбы КнДР в 70-80-е годы прошлого века похитили, по разным оценкам, от 13 до 80граждан Японии. Японское правительство признаёт факт похищения 17 человек. В КНДР похищенные были привлечены к подготовке разведывательных операций на территории Японии (в частности, к преподаванию японского языка и культуры для разведчиков).

Примечательно, что похищения – это один из немногих случаев нарушений прав человека в КНДР, официально признанный властями Северной Кореи. В 2002 году, в ходе визита премьер-министра Японии Коидзуми в Северную Корею Ким Чен Ир признал факт 13 из 17 похищений, после чего пятеро похищенных японцев вернулись на родину.

Впоследствии из Кореи в Японию переехали также пятеро членов их семей, включая детей, родившихся в КНДР. Судьба остальных похищенных остаётся неизвестной. Северная Корея утверждает, что они либо умерли в КНДР, либо просто отрицает свою причастность к исчезновению человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Ким Чен Ын КНДР Северная Корея
NEWS
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать