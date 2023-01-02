Прем'єр Польщі вважає, що за найтяжчі злочини має бути дозволена смертна кара

Один із інтернет-користувачів запитав прем'єра, чи допоможе запровадження смертної кари за найтяжчі злочини стримати "прагнення влади знищити та розграбувати польську власність, звести громадян до рангу рабів".

Моравецький у відповідь заявив, що його уряд займається націоналізацією підприємств, розпроданих попередниками, а як приклад "рабства" навів підвищення тими ж попередниками пенсійного віку.

"Загалом я вважаю, що ми повинні переосмислити смертну кару, а не діяти поспішно, як сучасний світ, щоб швидко її ліквідувати. На мою думку, за найтяжчі злочини має бути дозволена смертна кара", - сказав прем'єр Польщі.

За його словами, це був передчасний винахід 1990-х років.

"Тут я також не погоджуюся з вченням церкви, оскільки є прихильником смертної кари", - додав Моравецький.