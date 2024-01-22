Прем'єр Польщі прибув з візитом до Києва

Як повідомляється, сьогодні Туск має заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також прем'єром Денисом Шмигалем.

Зазначимо, це перший візит прем'єра Польщі в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Візит Туска до України

13 грудня стало відомо про те, що прем'єра Польщі Дональда Туска запросили відвідати Україну. Вже на наступний день президент Володимир Зеленський особисто запросив новоспеченого прем'єра до Києва.

Як писали польські ЗМІ, візит потрібен для того, щоб розпочати перезавантаження між країнами. Відносини загострилися після блокади кордону з Україною польськими перевізниками та забороною на імпорт українського зерна, яку запровадила Варшава.