Прем'єр Польщі про допомогу Україні: у Брюсселі є втома від Орбана

Прем'єр-міністр висловив думку, що необхідне почуття єдності щодо України та російської агресії проти країни.

Туск зазначив, що питання України - це "екзистенціальне питання, і не тільки для Польщі".

"Сьогодні позиція Віктора Орбана - це загроза нашій безпеці. Це неприйнятно, тому нам потрібно подумати про можливі наслідки, але, можливо, не сьогодні", - додав він.

Туск сказав, що не може зрозуміти "гру" Віктора Орбана, яка, на його думку, є егоїстичною.

"Тут немає місця для компромісу. Не може бути компромісу щодо таких принципів, як верховенство закону, як і щодо України", - додав він.

Відповідаючи на запитання про можливість переконати Угорщину змінити свою позицію, Дональд Туск сказав, що він має вірити в силу аргументів інших країн ЄС.

"Віктор Орбан повинен вирішити, чи є Угорщина частиною нашої спільноти чи ні, і це чорно-біле питання", - сказав він.

Туск зазначив, що інтуїція підказує йому, що в Брюсселі знайдуться аргументи, щоб переконати Віктора Орбана.

Допомога Україні від ЄС

Ще в грудні минулого року лідери країн ЄС зібралися на саміт. Одним із ключових питань стало надання Україні 50 млрд до 2027 року.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на таку ініціативу. Пізніше президент Євроради Шарль Мішель анонсував новий саміт для обговорення цього питання. Він відбудеться 1 лютого.

30 січня Орбан розповів, що готовий підтримати допомогу Україні лише у разі щорічного голосування щодо продовження фінансування.

Це сталося на тлі чуток про те, що ЄС може запровадити проти Угорщини економічні санкції, якщо вона знову накладе вето.

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