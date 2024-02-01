Премьер Польши о помощи Украине: в Брюсселе есть усталость от Орбана

Премьер-министр выразил мнение, что необходимо чувство единства в отношении Украины и российской агрессии против страны.

Туск отметил, что вопрос Украины - это "экзистенциальный вопрос, и не только для Польши".

"Сегодня позиция Виктора Орбана - это угроза нашей безопасности. Это неприемлемо, поэтому нам нужно подумать о возможных последствиях, но, возможно, не сегодня", - добавил он.

Туск сказал, что не может понять "игру" Виктора Орбана, которая, по его мнению, является эгоистичной.

"Здесь нет места для компромисса. Не может быть компромисса по таким принципам, как верховенство закона, как и по Украине", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности убедить Венгрию изменить свою позицию, Дональд Туск сказал, что он должен верить в силу аргументов других стран ЕС.

"Виктор Орбан должен решить, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет, и это черно-белый вопрос", - сказал он.

Туск отметил, что интуиция подсказывает ему, что в Брюсселе найдутся аргументы, чтобы убедить Виктора Орбана.

Помощь Украине от ЕС

Еще в декабре прошлого года лидеры стран ЕС собрались на саммит. Одним из ключевых вопросов стало предоставление Украине 50 млрд до 2027 года.

Премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на такую инициативу. Позже президент Евросовета Шарль Мишель анонсировал новый саммит для обсуждения этого вопроса. Он пройдет 1 февраля.

30 января Орбан рассказал, что готов поддержать помощь Украине только в случае ежегодного голосования о продлении финансирования.

Это произошло на фоне слухов о том, что ЕС может ввести против Венгрии экономические санкции в случае, если она снова наложит вето.

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