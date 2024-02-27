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Прем'єр Палестинської автономії оголосив про відставку уряду: в чому причина

Фото: прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайє (twitter.com/DrShtayyeh)
Автор: RBC.UA

У понеділок, 26 лютого, прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайє подав у відставку. Він зазначив, що це крок до формування згоди серед палестинців щодо політичних угод після війни з Ізраїлю ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Мохаммед Штайє вирішив піти через тиск Сполучених Штатів на президента Палестинської автономії Махмуда Аббуса з метою початку політичних реформ. Крім того, він зазначив, що "рішення піти у відставку було ухвалено на тлі ескалації на Західному березі та в Єрусалимі, а також війни, геноциду та голоду у секторі Гази".

У зверненні до кабінету міністрів Штайє зазначив, що наступний етап повинен враховувати нову реальність у Газі після майже п'яти місяців бойових дій. Він підкреслив необхідність нових урядових та політичних змін, а також переговорів про національне єднання. Це вимагатиме "поширення влади Автономії на всю територію Палестини".

Очікується, що президент Аббас обере голову Палестинського інвестиційного фонду Мохаммада Мустафу, наступним прем'єр-міністром. Він є економістом з американською освітою і має досвід роботи у Світовому банку та на інших посадах у Палестинській владі, йдеться у повідомленні.

Про Палестинську автономію

Палестинська автономія була створена 30 років тому на основі тимчасових мирних угод в Осло. Вона контролює обмежені частини окупованого Західного берега річки Йордан, проте втратила владу в секторі Газа після конфлікту з ХАМАС у 2007 році.

Коментар ХАМАС

Представник терористичної організації ХАМАС Самі Абу Зухрі зазначив, що відставка уряду Штайєха матиме сенс тільки "якщо вона відбудеться в контексті національного консенсусу щодо домовленостей про наступний етап".

Нагадаємо, Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш висловив жаль щодо реакції Ради Безпеки ООН на вторгнення Росії в Україну та конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем у секторі Газа. Під час виступу на відкритті засідання Ради ООН з прав людини в Женеві, Гутерреш висловив занепокоєння тим, що Рада Безпеки ООН часто опиняється в безвихідному становищі і "не здатна діяти з найважливіших питань миру та безпеки у сучасному світі".

Генсекретар зазначив, що відсутність єдності в Раді Безпеки, можливо, й фатально підірвала авторитет організації. Він підкреслив, що орган потребує серйозної реформи свого складу та методів роботи.

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Палестина