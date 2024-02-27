Прем'єр Палестинської автономії оголосив про відставку уряду: в чому причина

Мохаммед Штайє вирішив піти через тиск Сполучених Штатів на президента Палестинської автономії Махмуда Аббуса з метою початку політичних реформ. Крім того, він зазначив, що "рішення піти у відставку було ухвалено на тлі ескалації на Західному березі та в Єрусалимі, а також війни, геноциду та голоду у секторі Гази".

У зверненні до кабінету міністрів Штайє зазначив, що наступний етап повинен враховувати нову реальність у Газі після майже п'яти місяців бойових дій. Він підкреслив необхідність нових урядових та політичних змін, а також переговорів про національне єднання. Це вимагатиме "поширення влади Автономії на всю територію Палестини".

Очікується, що президент Аббас обере голову Палестинського інвестиційного фонду Мохаммада Мустафу, наступним прем'єр-міністром. Він є економістом з американською освітою і має досвід роботи у Світовому банку та на інших посадах у Палестинській владі, йдеться у повідомленні.

Про Палестинську автономію

Палестинська автономія була створена 30 років тому на основі тимчасових мирних угод в Осло. Вона контролює обмежені частини окупованого Західного берега річки Йордан, проте втратила владу в секторі Газа після конфлікту з ХАМАС у 2007 році.

Коментар ХАМАС

Представник терористичної організації ХАМАС Самі Абу Зухрі зазначив, що відставка уряду Штайєха матиме сенс тільки "якщо вона відбудеться в контексті національного консенсусу щодо домовленостей про наступний етап".