Премьер Палестинской автономии объявил об отставке правительства: в чем причина

Мохаммед Штайе решил пойти из-за давления Соединенных Штатов на президента Палестинской автономии Махмуда Аббуса с целью начала политических реформ. Кроме того, он отметил, что "решение уйти в отставку было принято на фоне эскалации на Западном берегу и Иерусалиме, а также войны, геноцида и голода в секторе Газа".

В обращении в кабинет министров Штайе отметил, что следующий этап должен учитывать новую реальность в Газе после пяти месяцев боевых действий. Он подчеркнул необходимость новых правительственных и политических изменений, а также переговоров о национальном единении. Это потребует "распространения властей Автономии на всю территорию Палестины".

Ожидается, что президент Аббас изберет главу Палестинского инвестиционного фонда Мохаммада Мустафу, следующим премьер-министром. Он экономист с американским образованием и имеет опыт работы во Всемирном банке и на других должностях в Палестинских властях, говорится в сообщении.

О Палестинской автономии

Палестинская автономия была создана 30 лет назад на основе временных мирных соглашений в Осло. Она контролирует ограниченные части оккупированного Западного берега реки Иордан, однако потеряла власть в секторе Газа после конфликта с ХАМАСом в 2007 году.

Комментарий ХАМАС

Представитель террористической организации ХАМАС Сами Абу Зухри отметил, что отставка правительства Штайеха будет иметь смысл только "если она состоится в контексте национального консенсуса по поводу договоренностей о следующем этапе".