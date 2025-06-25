У "Прем'єр-Палац", що належить російським олігархам, зареєстровано нове казино

За його даними, йдеться про ТОВ "Ніко5" (ЄДРПОУ 45864975) та ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" (ЄДРПОУ 45794395), зареєстровані за адресою готелю - 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 5-7/29.

Власником "Ніко5" є болгарська компанія VOSTOTECH, заснована 8 квітня 2025 року. Кінцевим бенефіціаром вказано громадянина Болгарії Міхайла Маринова Севдієва.

Інша компанія - ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" - належить болгарській GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD. Кінцевий бенефіціар - Георгій Петров Папазкі.

Обидві компанії зареєстровані з основним видом діяльності - організація азартних ігор.

Вато зазначити, що Папазкі та Севдієв також є співвласниками зареєстрованої в Болгарії компанії Pate Play Ltd, яка постачає ігрові автомати.

Георгій Папазкі має бізнес-зв’язки в Росії. У січні 2022 року він відвідував Москву як віцепрезидент спортивної асоціації єдиноборств - це підтверджено офіційними фото.

Жодне з цих двох казино не має ліцензії на організацію азартних ігор.