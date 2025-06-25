UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У "Прем'єр-Палац", що належить російським олігархам, зареєстровано нове казино

Фото: у "Прем'єр-Палаці", що належить російським олігархам, зареєстровано нове казино (facebook.com PremierPalace)
Автор: Сергій Новіков

У "Прем'єр-Палац" у центрі Києва зареєстровано нове казино без ліцензії. Готелем , за даними СБУ володіє група VS Energy, контрольована громадянами РФ Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером і Михайлом Воєводіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Opendata.bot.

За його даними, йдеться про ТОВ "Ніко5" (ЄДРПОУ 45864975) та ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" (ЄДРПОУ 45794395), зареєстровані за адресою готелю - 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 5-7/29. 

Власником "Ніко5" є болгарська компанія VOSTOTECH, заснована 8 квітня 2025 року. Кінцевим бенефіціаром вказано громадянина Болгарії Міхайла Маринова Севдієва.

Інша компанія - ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" - належить болгарській GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD. Кінцевий бенефіціар - Георгій Петров Папазкі.

Обидві компанії зареєстровані з основним видом діяльності - організація азартних ігор.

Вато зазначити, що Папазкі та Севдієв також є співвласниками зареєстрованої в Болгарії компанії Pate Play Ltd, яка постачає ігрові автомати.

Георгій Папазкі має бізнес-зв’язки в Росії. У січні 2022 року він відвідував Москву як віцепрезидент спортивної асоціації єдиноборств - це підтверджено офіційними фото.

 Жодне з цих двох казино не має ліцензії на організацію азартних ігор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКазино