В "Премьер-Палац", принадлежащем российским олигархам, зарегистрировано новое казино

По его данным, речь идет об ООО "Нико5" (ЕГРПОУ 45864975) и ООО "ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" (ЕГРПОУ 45794395), зарегистрированных по адресу отеля - 01004, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 5-7/29.

Владельцем "Нико5" является болгарская компания VOSTOTECH, основанная 8 апреля 2025 года. Конечным бенефициаром указан гражданин Болгарии Михаил Маринов Севдиев.

Другая компания - ООО "ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" - принадлежит болгарской GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD. Конечный бенефициар - Георгий Петров Папазки.

Обе компании зарегистрированы с основным видом деятельности - организация азартных игр.

Вато отметить, что Папазки и Севдиев также являются совладельцами зарегистрированной в Болгарии компании Pate Play Ltd, которая поставляет игровые автоматы.

Георгий Папазки имеет бизнес-связи в России. В январе 2022 года он посещал Москву в качестве вице-президента спортивной ассоциации единоборств - это подтверждено официальными фото.

Ни одно из этих двух казино не имеет лицензии на организацию азартных игр.