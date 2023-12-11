Прем'єр Нідерландів закликав ЄС не допустити "подвійної блокади" допомоги Україні

"З урахуванням проблем у Сполучених Штатах, де свіжі гроші блокуються, дуже важливо, щоб ми не мали подвійної блокади проти України", - підкреслив Рютте під час виступу в берлінській школі управління Hertie.

Він наголосив, що Європейському союзу необхідно домовиться щодо фінансової допомоги Україні для її просування як держави, а також у зв'язку з продовженням війни.

Журналісти нагадують, що лідери країн Європейського союзу зустрінуться вже у четвер та п'ятницю, 14-15 грудня, щоб виробити пропозицію щодо поповнення Європейського фонду миру, який використовують для часткового відшкодування державам витрат на постачання зброї Україні, на 5 мільярдів євро.

Але оскільки Німеччина переживає бюджетну кризу, а Угорщина погрожує накласти вето, результат переговорів цього тижня поки що не зрозумілий, вважають у Politico.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, на майбутньому саміті лідерів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня, ключовим питанням має стати Україна. Зокрема, планується, що глави держав обговорять нове фінансування для нашої країни та початок вступних переговорів.

Влада Угорщини вже неодноразово відкрито заявляла про те, що накладе вето на перераховані вище пропозиції.

У той же час, неназваний чиновник у коментарі Reuters розповів, що ЄС продовжить допомогу нашій країні, незважаючи на вето Угорщини. Для цього є кілька запасних планів.