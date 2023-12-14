Прем’єр Нідерландів вважає, що на вступ України до ЄС знадобиться "багато років"

"Я і мої колеги працюватимемо дуже важко, щоб дійти консенсусу, і щодо наступного кроку розширення (початку переговорів про вступ - ред.), і щодо 50 млрд євро - ці питання вкрай важливі. Ми завжди були здатні дійти єдиного рішення, включно з Віктором Орбаном, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити", - сказав Рютте.

Він вважає, що вкрай важливо, щоб сьогоднішньому на саміті лідери ЄС ухвалили позитивне рішення щодо наступного кроку для членства України.

"Треба з'ясувати, як далеко ми можемо дійти. Я думаю, що це має вирішальне значення, що сьогодні у нас буде позитивне рішення щодо наступних кроків для України у перемовинах про вступ. У будь-якому випадку, пройде багато років, перш ніж Україна стане членом ЄС", - додав прем'єр Нідерландів.

Водночас Рютте зазначив, що Україна працювала надзвичайно наполегливо, аби початок переговорів про вступ до ЄС відбувся під час війни.

"Українці також воюють за європейців, і війна стосується європейських цінностей і колективної безпеки", - наголосив він.

Саміт ЄС

Нагадаємо, саміт лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня, має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів щодо вступу.

Угорщина готова піти на компроміси щодо фінансових питань, але блокує переговори про вступ України.

Початок саміту відклали, оскільки президент Європейської ради Шарль Мішель, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічаються з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб умовити його змінити свою позицію щодо України.

Прибувши на саміт лідерів ЄС, Орбан заявив, що Угорщина "не зрушить з місця" у питанні членства України в ЄС.