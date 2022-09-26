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Прем'єр Нідерландів підтвердив посилення підтримки України у розмові з Зеленським

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Амстердам, Понеділок 26 вересня 2022 20:04
Прем'єр Нідерландів підтвердив посилення підтримки України у розмові з Зеленським Фото: Марк Рютте, прем'єр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Зокрема, сторони обговорили посилення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду Нідерландів у Twitter.

"Ми посилюємо нашу підтримку України. Більше зброї, більше санкцій і більше ізоляції для Росії. Я ще раз наголосив на цьому у розмові з Зеленським у відповідь на мобілізацію Росії та нелегітимні референдуми. Захист Європи має вирішальне значення для нашої безпеки", - розповів Рютте.

У свою чергу, Зеленський у себе в Twitter написав, що він обговорив з прем'єром Нідерландів ситуацію на фронті та подальші поставки зброї для ЗСУ.

"Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на Росію. Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН", - розповів президент за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рютте провів розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом, під час якої вони обговорили продовження постачання зброї Україні.

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