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Прем'єр Нідерландів: передача F-16 Україні йде за графіком, їх буде щонайменше 24

Фото: прем’єр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Нідерландів Марка Рютте в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини", - пояснив Рютте.

З приводу кількості літаків, на які може розраховувати Україна, глава нідерландського уряду зазначив, що їх буде більше ніж 20.

"Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але - не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими", - наголосив прем’єр Нідерландів.

Передача F-16 Україні

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Тим часом голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує побачити винищувачі в небі вже цією весною.

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F-16Війна Росії проти України