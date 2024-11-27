Прем'єр Молдови попередив мешканців країни про "дуже важку зиму"

На Молдову чекає "дуже важка зима". Є дві причини, через які може виникнути газова криза.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Newsmaker.

"Я повинен бути чесним з вами. На нас чекає дуже важка зима, і ми повинні бути готові",

За його словами, криза може виникнути з двох причин.

"Перша - можливе припинення постачання газу на лівий берег Дністра, де проживають близько 300 тис. осіб. Більшість із них - наші громадяни, які можуть залишитися без тепла та електроенергії. Це може перерости в гуманітарну катастрофу. Оскільки це наші громадяни, ми зобов'язані знайти рішення", - сказав Речан.

Другою причиною кризи прем’єр-міністр назвав ймовірне підвищення тарифів на газ. Він додав, що Національне агентство регулювання в енергетиці має уважно та прозоро розглянути запит Moldovagaz щодо підвищення тарифу на газ.

"Є багато питань про те, як закуповували газ влітку та восени. Громадянам потрібні роз'яснення. Вони отримають відповіді під час парламентських слухань", - заявив Речан.

Припинення постачання газу через Україну

Як повідомляло РБК-Україна, після припинення транзиту російського газу через територію України з 2025 року у Молдові виникнуть ризики дефіциту електроенергії. Крім того, контрольоване Москвою Придністров'я може опинитися на межі гуманітарної катастрофи.

Припинення транзиту газу через Україну, насамперед, торкнеться саме лівого берега - Придністров'я, де розташована Молдавська електростанція (МДРЕС), що постачає електроенергію на всю країну.

Як заявили в Міненерго Молдови, якщо ж постачання припиняться, то Придністровський регіон "може опинитися на межі гуманітарної катастрофи".