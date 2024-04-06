Прем'єр Молдови про "атаку дрона" в Придністров'ї: ці провокації вже не викликають паніку

"Атаки дронів" у Придністров'ї

У п'ятницю, 5 квітня, у Придністров'ї, вдруге за останні тижні, поскаржилися на "атаку безпілотника". Цього разу ударний дрон нібито атакував радіолокаційну станцію на території військової частини за шість кілометрів від кордону з Україною.

Бюро реінтеграції Молдови назвало це черговою провокацією, спрямованою на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону.

"Як уже йшлося раніше, у регіоні триває низка провокацій, спрямованих на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону", - заявили в Бюро.

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