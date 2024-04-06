RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Молдовы об "атаке дрона" в Приднестровье: эти провокации уже не вызывают панику

Фото: Дорин Речан, премьер-министр Молдовы (facebook.com/recean.md)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал провокацией сообщения непризнанного Приднестровья о якобы атаке дрона на воинскую часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавский портал Newsmaker.

"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Давайте обратим внимание на реакцию общества, уже осознающего реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", - подчеркнул глава молдавского правительства.

Речан добавил, что провокации, которые проходят в Приднестровье, поддерживаются Россией.

"Атаки дронов" в Приднестровье

В пятницу, 5 апреля, в Приднестровье, второй раз за последние недели, пожаловались на "атаку беспилотника". На этот раз ударный дрон якобы атаковал радиолокационную станцию на территории воинской части в шести километрах от границы с Украиной.

Бюро реинтеграции Молдовы назвало это очередной провокацией, направленной на сеяние паники и напряженности, в частности с целью привлечения внимания в регион.

"Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону", - заявили в Бюро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваАтака дронов