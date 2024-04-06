Премьер Молдовы об "атаке дрона" в Приднестровье: эти провокации уже не вызывают панику
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал провокацией сообщения непризнанного Приднестровья о якобы атаке дрона на воинскую часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавский портал Newsmaker.
"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Давайте обратим внимание на реакцию общества, уже осознающего реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", - подчеркнул глава молдавского правительства.
Речан добавил, что провокации, которые проходят в Приднестровье, поддерживаются Россией.
"Атаки дронов" в Приднестровье
В пятницу, 5 апреля, в Приднестровье, второй раз за последние недели, пожаловались на "атаку беспилотника". На этот раз ударный дрон якобы атаковал радиолокационную станцию на территории воинской части в шести километрах от границы с Украиной.
Бюро реинтеграции Молдовы назвало это очередной провокацией, направленной на сеяние паники и напряженности, в частности с целью привлечения внимания в регион.
"Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону", - заявили в Бюро.
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