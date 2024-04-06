ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Молдовы об "атаке дрона" в Приднестровье: эти провокации уже не вызывают панику

Кишинев, Суббота 06 апреля 2024 18:39
UA EN RU
Премьер Молдовы об "атаке дрона" в Приднестровье: эти провокации уже не вызывают панику Фото: Дорин Речан, премьер-министр Молдовы (facebook.com/recean.md)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал провокацией сообщения непризнанного Приднестровья о якобы атаке дрона на воинскую часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавский портал Newsmaker.

"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Давайте обратим внимание на реакцию общества, уже осознающего реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", - подчеркнул глава молдавского правительства.

Речан добавил, что провокации, которые проходят в Приднестровье, поддерживаются Россией.

"Атаки дронов" в Приднестровье

В пятницу, 5 апреля, в Приднестровье, второй раз за последние недели, пожаловались на "атаку беспилотника". На этот раз ударный дрон якобы атаковал радиолокационную станцию на территории воинской части в шести километрах от границы с Украиной.

Бюро реинтеграции Молдовы назвало это очередной провокацией, направленной на сеяние паники и напряженности, в частности с целью привлечения внимания в регион.

"Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону", - заявили в Бюро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Атака дронов
NEWS
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС