Премьер Молдовы об "атаке дрона" в Приднестровье: эти провокации уже не вызывают панику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавский портал Newsmaker .

Речан добавил, что провокации, которые проходят в Приднестровье, поддерживаются Россией.

"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Давайте обратим внимание на реакцию общества, уже осознающего реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", - подчеркнул глава молдавского правительства.

"Атаки дронов" в Приднестровье

В пятницу, 5 апреля, в Приднестровье, второй раз за последние недели, пожаловались на "атаку беспилотника". На этот раз ударный дрон якобы атаковал радиолокационную станцию на территории воинской части в шести километрах от границы с Украиной.

Бюро реинтеграции Молдовы назвало это очередной провокацией, направленной на сеяние паники и напряженности, в частности с целью привлечения внимания в регион.

"Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону", - заявили в Бюро.

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