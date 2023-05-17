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Прем'єр-міністра Британії закликали визнати Китай загрозою нацбезпеці

Фото: колишній прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Колишній прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс особисто попросила чинного керівника уряду Ріші Сунака назвати Китай "загрозою" безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Лізз Трасс під час візиту у Тайвань закликала Захід не співпрацювати з Китаєм, попередивши, що тоталітарні режими "не говорять правду". Вона порівняла напруженість між Китаєм і Тайванем і російське вторгнення в Україну.

Посольство Китаю назвало візит пані колишнього очільника британського уряду "небезпечним політичним трюком" та додали, що цей візит "не принесе нічого, крім шкоди Великобританії".

Під час змагань за лідерство Консервативної партії Британії пані Лізз Трасс пообіцяла зайняти тверду позицію проти китайського уряду та оголосити Китай під правлінням Комуністичної партії "загрозою" національній безпеці. Але після недовгого перебування на посту прем'єра її плани так і не здійснилися.

Її наступник Ріші Сунак також зайняв жорстку позицію, оголосивши Китай "найбільшою довгостроковою загрозою для Британії", і пообіцяв закрити всі 30 пекінських Інститутів Конфуція у Великобританії.

Нагадаємо, Великобританія може розмістити новітній військовий корабель в Індо-Тихоокеанському регіоні для протистояння загрозі з боку Китаю.

Раніше, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Китаю необхідно підтримати формулу миру, яку розробила українська влада для завершення війни з Росією.

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