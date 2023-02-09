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Прем´єр-міністр Нідерландів відмовився висилати посла Росії через справу MH17

Фото: Марк Рютте, прем'єр Нідерландів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Партія D66 вимагає видворити російського дипломата Олександра Шульгіна з країни через причетність президента РФ Володимира Путіна до авіакатастрофи пасажирського літака МН-17. Прем'єр-міністр Марк Рютте вагається у своїх рішеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times

Нідерланди викликали посла РФ Олександра Шульгіна у зв'язку з розслідуванням справи про авіакатастрофу літака MH17.

"Прем'єр-міністр Нідерландів заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи щодо ролі президента РФ Путіна", - додали журналісти.

При цьому партія D66 вже запропонувала видворити російського посла з країни. Однак Рютте вважає за краще тримати відкритими лінії зв'язку з Москвою, оскільки у разі висилки посла, РФ зробить аналогічний жест.

Напередодні стало відомо, що слідство у справі про збитий літак МН-17 призупинено.

Нагадаємо, спільна слідча група має переконливі докази, що російський диктатор особисто схвалив поставку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1" до України, яким пізніше було збито малайзійський літак MH17

Члени спільної слідчої групи JIT під час зустрічі з родичами загиблих та пресою оприлюднили перехоплення ймовірної телефонної розмови президента РФ з так званим ватажком "ЛНР" у 2017 році. Останній звертається до співрозмовника "господин президент".

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Марк Рютте