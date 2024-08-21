Прем'єр-міністр Литви відвідає Україну цього тижня

Візит прем'єра Індії до Києва

Офіс президента України підтвердив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну 23 серпня напередодні Дня Незалежності. Це стане першим в історії візитом глави індійського уряду до України.

Під час візиту Моді зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським для обговорення двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання кількох документів між Україною та Індією.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Моді відмовився від ролі посередника у врегулюванні конфлікту між РФ і Україною, але Індія все ж таки погодилася передавати повідомлення між Зеленським і Путіним. Як зазначає Reuters, у Києві Моді поділиться своїми поглядами на мирне вирішення конфлікту.

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