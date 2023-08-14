Прем'єр-міністр Латвії оголосив про відставку

За його словами, він подає у відставку через блокування роботи уряду на благо добробуту і економічного зростання країни.

"Цього четверга я подам президенту заяву про відставку себе і цього кабінету", - написав Каріньш.

Раніше він виражав надію змінити склад уряду через те, що нинішні партнери по коаліції відхилили його пропозицію про перестановки в Кабінеті міністрів. Окрім цього відомо, що в середу правоцентристська партія Каріньша "Нова єдність" планує вибрати свого кандидата на пост прем'єр-міністра.

Тепер президент Латвії Едгарс Рінкевичс має дати новому потенційному прем'єр-міністру мандат на формування уряду. Наступні парламентські вибори в Латвії заплановані на 2026 рік.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, країни G7 прийняли спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Наразі відомо, що гарантії безпеки для України підтримали Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія. Іспанія, Швеція. І ось тепер і Румунія.

Докладніше про гарантії безпеки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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