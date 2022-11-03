Прем'єр-міністр Ізраїлю доручив підготувати передачу влади новому уряду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post .

Лапід провів телефонну розмову з лідером опозиції Біньяміном Нетаньяху та привітав його з перемогою на виборах у четвер.

"Я вже доручив усім підрозділам канцелярії прем'єр-міністра підготувати впорядковану передачу влади. Держава Ізраїль перевищує всі політичні міркування. Я бажаю Нетаньяху успіху на благо народу Ізраїлю та Держави Ізраїль", — заявив Лапід.