Премьер-министр Израиля поручил подготовить передачу власти новому правительству
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил всем подразделениям канцелярии премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.
Лапид провел телефонный разговор с лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах в четверг.
"Я уже поручил всем подразделениям канцелярии премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти. Государство Израиль превыше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успеха на благо народа Израиля и Государства Израиль", — заявил Лапид.
Ранее стало известно, что блок правых партий под руководством бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху побеждает на досрочных парламентских выборах в Израиле.
Сообщалось, что явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали почти 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.
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