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Премьер-министр Израиля поручил подготовить передачу власти новому правительству

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Четверг 03 ноября 2022 19:04
Премьер-министр Израиля поручил подготовить передачу власти новому правительству Фото: премьер-министр Израиля Яир Лапид (facebook.com/YairLapid)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил всем подразделениям канцелярии премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Лапид провел телефонный разговор с лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах в четверг.

"Я уже поручил всем подразделениям канцелярии премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти. Государство Израиль превыше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успеха на благо народа Израиля и Государства Израиль", — заявил Лапид.

Ранее стало известно, что блок правых партий под руководством бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху побеждает на досрочных парламентских выборах в Израиле.

Сообщалось, что явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали почти 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.

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