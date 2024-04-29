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Прем'єр-міністр Італії може залишити свою посаду: куди балотуватиметься

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні має намір висувати свою кандидатуру на виборах до Європарламенту, які відбудуться у червні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, прізвище Мелоні буде першим у виборчих бюлетенях від керівної партії "Брати Італії" у всіх п'яти італійських виборчих округах на європейських виборах. Таким чином, італійський прем'єр намагатиметься посилити підтримку своєї партії.

"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії – створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили та відправити лівих в опозицію", - заявила прем'єр-міністр Італії.

За її словами, вона не використовуватиме "ні хвилини" свого перебування на посаді прем'єр-міністра для передвиборчої кампанії.

 

 

Мелоні ініціювала створення Фонду для України

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелонібула посередником при досягненні угоди про створення Фонду для України у розмірі 50 млрд євро, яка б дозволила обійти вето з боку Угорщини.

Зазначається, що італійський уряд відіграв у цьому процесі провідну роль, а Джорджа Мелоні була головною дійовою особою в посередництві, що дозволило дійти рішення, що привело всіх до згоди.

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