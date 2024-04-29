Прем'єр-міністр Італії може залишити свою посаду: куди балотуватиметься

За даними агентства, прізвище Мелоні буде першим у виборчих бюлетенях від керівної партії "Брати Італії" у всіх п'яти італійських виборчих округах на європейських виборах. Таким чином, італійський прем'єр намагатиметься посилити підтримку своєї партії.

"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії – створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили та відправити лівих в опозицію", - заявила прем'єр-міністр Італії.

За її словами, вона не використовуватиме "ні хвилини" свого перебування на посаді прем'єр-міністра для передвиборчої кампанії.