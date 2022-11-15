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Прем’єр-міністр Індії закликав до миру в Україні: подробиці

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Вівторок 15 листопада 2022 15:36
Прем’єр-міністр Індії закликав до миру в Україні: подробиці Фото: прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Війна в Україні має завершитись дипломатичним шляхом, а отже, треба знайти спосіб припинити вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, яку приводить The Guardian.

"Я неодноразово говорив, що маємо знайти спосіб повернутися на шлях дипломатії та припинення вогню в Україні", - заявив Моді.

Про це прем’єр-міністр Індії розповідав на саміті G20 на Балі, закликав до миру та дипломатичних переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

"Відповідальність за створення нового світового порядку в постковідний період лежить на наших плечах", - додав Моді.

Прем’єр-міністр Індії додав, що необхідно продемонструвати конкретну та колективну рішучість забезпечити мир, згоду та безпеку в усьому світі.

The Guardian зазначає, що у промові Моді було підкреслено дедалі потужнішу роль, яку зараз грає Індія у геополітиці війни РФ проти України. Маючи добрі стосунки як із Заходом, так і з Росією, Індію все частіше рекламують як можливого переговорника про мир, якщо обидві сторони будь-коли погодяться сісти за стіл переговорів. Індія утрималася від усіх голосів ООН, які засуджують російське вторгнення, і залишалася зовні нейтральною. Але за лаштунками Моді залишався у постійному контакті з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким, за його словами, у нього добрі стосунки. Як повідомляється, Індія відіграла другорядну роль у тому, щоб переконати Росію дозволити судам з українською пшеницею залишати порти.

Індія візьме на себе головування в G20 наступного року і прийме саміт. Моді сказав, що ООН не вдалося вирішити деякі з найнагальніших проблем сучасності, і тому актуальність G20 стала більшою.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висварив президента РФ Володимира Путіна, заявивши йому, що зараз не час для війни.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії.

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