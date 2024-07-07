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Прем'єр-міністр Індії Моді обговорить війну РФ проти України під час візиту до Австрії

Фото: прем'єр-міністр Індії Наренду Моді (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 10 липня, прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді відвідає Австрію, де зокрема, обговорюватиме з керівництвом країни війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"У середу, 10 липня 2024 року, федеральний канцлер Карл Негаммер прийме з офіційним візитом у Відні прем'єр-міністра Республіки Індія Нарендру Моді. Окрім робочої зустрічі між главами урядів, у програмі візиту також запланована зустріч з федеральним президентом Александером Ван дер Белленом", - зазначили у федеральній канцелярії Австрії.

Як повідомляється, обидва очільники урядів "з нетерпінням чекають на конфіденційний обмін думками наодинці", а візит індійського прем'єра знаменує собою "важливу подію у двосторонніх відносинах" та підкреслює "спільну відповідальність за мир і стабільність у світі".

Крім того, в інтерв'ю ORF канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що російсько-українська війна буде однією з тем обговорення з Наренду Моді. Під час бесіди він пояснив, у чому полягає підхід Австрії.

"Ми дійсно живемо у важкі часи, і все ще триває війна, а саме війна Росії проти України. Підхід Австрії полягає в тому, що ми повинні вийти за межі Заходу і перетягнути на нашу сторону інші країни, щоб знайти союзників заради миру і щоб зброя могла замовкнути заради змін. Я дуже радий, що вдалося привезти прем'єр-міністра Індії до Австрії. Це було його бажання, щоб він приїхав до Австрії після зустрічі з російським президентом. Це – важливий крок до миру, і це питання, яке дійсно хвилює людей, коли йдеться про те, що ми можемо зробити, щоб покласти край війні", - сказав Негаммер.

Він додав, що індійський прем'єр-міністр приїде до Австрії вперше за останні понад 40 років, і це стане важливим сигналом, "який країна неодноразово підкреслювала на рівні ЄС".

"Нам потрібен вихід із західної луна-камери в мирній ініціативі, щоб ми могли знайти держави-союзники, які зроблять мир можливим", - сказав австрійський канцлер.

Крім того, Карл Негаммер заявив, що для нього важливо говорити з країнами БРІКС на рівних.

"Вони відіграють особливу роль у війні в Україні. Путін прислухається до них. І я продовжу свої мирні зусилля, які почалися на конференції у Швейцарії", - розповів канцлер в інтерв'ю Der Standard.

Нагадаємо, що посольство України в Болгарії закликало країну не використовувати тему війни в політичних цілях. Це сталося після того, як стало відомо, що Болгарія мала намір на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні запропонувати мирні переговори між Росією та Україною і виступити посередником.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Білому домі розкритикували візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що такі переговори не сприятимуть миру в Україні.

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