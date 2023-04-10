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Прем'єр-міністр Естонії оголосила про відставку уряду

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 10 квітня, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголосила, що нинішній склад уряду країни подає у відставку.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Відповідно до закону Естонії, уряд йде у відставку, коли збирається новий склад Рійгікогу, але продовжує виконувати свої функції до приходу до влади нового уряду.

Новий уряд буде сформовано на основі коаліційного договору, який підписали "Партія реформ", Eesti 200 і Соціал-демократична партія.

Це буде вже третій уряд нинішнього лідера "Партії реформ" Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював із 26 січня 2021 року до 18 липня 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно "Партія реформ" прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах. Цей результат гарантує, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

При цьому раніше в Естонії визначилися зі складом нового уряду та повідомили, хто очолить ключові посади.

Додамо, що 8 квітня політичні сили Естонії оголосили про коаліційну угоду, яка також передбачає продовження підтримки України з усіх ключових питань.

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