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Прем'єр Болгарії закликав Сербію визначитися, на чиєму вона стороні

Німеччина, Четвер 05 жовтня 2023 01:01
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Прем'єр Болгарії закликав Сербію визначитися, на чиєму вона стороні Фото: Ніколай Денков (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков порадив Сербії визначитись у позиції щодо Росії та ЄС, а не "сидіти на двох стільцях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DerStandard.

"Сербія намагається всидіти на кількох стільцях. Але всі знають, що це не може продовжуватися надто довго. Якщо вони хочуть бути проросійськими, то нехай вони визначать це; якщо вони хочуть бути проєвропейськими, це буде ще один варіант. Сербія має вирішити це", - заявив прем'єр-міністр Болгарії

Політик порівняв ситуацію між Косово та Сербією зі 100-річною приказкою про те, що самі Балкани діють як порохова бочка. Будь-який інцидент може мати набагато серйозніші наслідки. Тому справді потрібно бути гранично обережними.

Війна в Україні

Журналісти німецького видання торкнулися теми війни в Україні і запитали Денкова, як чинити, якщо якась держава не дотримується принципів і не дотримується світових правил.

"Якщо не дотримуватися європейських принципів, верховенства закону та міжнародного права, як це визначено Організацією Об'єднаних Націй, то війни можуть початися знову. Єдиний спосіб запобігти цьому - використати досвід, який західноєвропейські країни продемонстрували світу", - сказав Ніколай Денков.

Болгарський чиновник додав, що таку країну слід ізолювати від решти.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Сербія займає неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Країна засуджує російське вторгнення та підтримує територіальну цілісність України. Але в той же час, Сербія відмовляється вводити санкції проти Росії і продовжує підтримувати з нею тісні економічні та політичні зв'язки.

Президент Сербії Олександр Вучич заявляв, що його країна не може запроваджувати санкції проти Росії, оскільки це означатиме відмову від традиційних дружніх відносин із Москвою. Також він стверджує, що санкції не допоможуть Україні, а лише посилять ситуацію.

Ставлення Сербії до війни в Україні викликає критику із боку Заходу. Західні країни вважають, що Сербія не робить достатньо підтримки України і продовжує підтримувати Росію. Сербія, у відповідь, заявила, що передасть свій європейський досвід Україні та підтримає країну у післявоєнному відновленні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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