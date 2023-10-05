Премьер Болгарии призвал Сербию определиться, на чьей она стороне

Премьер-министр Болгарии Николай Денков посоветовал Сербии определиться в позиции касательно России и ЕС, а не "сидеть на двух стульях".

"Сербия пытается усидеть на нескольких стульях. Но все знают, что это не может продолжаться слишком долго. Если они хотят быть пророссийскими, то пусть они определят это; если они хотят быть проевропейскими, это будет еще один вариант. Сербия должна решить это", - заявил премьер-министр Болгарии

Политик сравнил ситуацию между Косово и Сербией со 100-летней поговоркой о том, что сами Балканы действуют как пороховая бочка. Любой инцидент может иметь гораздо более серьезные последствия. Поэтому действительно нужно быть предельно осторожными.

Война в Украине

Журналисты немецкого издания затронули тему войны в Украине и спросили Денкова, как поступать, если какое-либо государство не придерживается принципов и не соблюдает мировые правила.

"Если не соблюдать европейские принципы, верховенство закона и международное право, как это определено Организацией Объединенных Наций, то войны могут начаться снова. Единственный способ предотвратить это - использовать опыт, который западноевропейские страны продемонстрировали миру", - сказал Николай Денков.

Болгарский чиновник добавил, что такую страну следует изолировать от остальных.

Позиция Сербии по войне в Украине

Сербия занимает неоднозначную позицию по отношению к войне в Украине. Страна осуждает российское вторжение и поддерживает территориальную целостность Украины. Но в то же время, Сербия отказывается вводить санкции против России и продолжает поддерживать с ней тесные экономические и политические связи.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его страна не может вводить санкции против России, поскольку это будет означать отказ от традиционных дружеских отношений с Москвой. Также он утверждает, что санкции не помогут Украине, а только усугубят ситуацию.

Отношение Сербии к войне в Украине вызывает критику со стороны Запада. Западные страны считают, что Сербия не делает достаточно для поддержки Украины и продолжает поддерживать Россию. Сербия в ответ заявила, что передаст свой европейский опыт Украине и поддержит страну в послевоенном восстановлении.