Прем'єр-міністр Бельгії анонсував відкриття Офісів відновлення у Києві та Харкові

Александер Де Кроо повідомив, що відомства займатимуться питаннями відновлення України та розпочнуть роботу вже наступного тижня. Офіс буде також у Харкові.

"Наша праця у відновленні України — довгострокова. Ми робитимемо все, щоб вона відбулася якнайшвидше", - зазначив чиновник.

Глава уряду Бельгії додав, що саме Росія платитиме за відновлення, адже вона продовжує руйнувати та знищувати українську територію. Крім того, він подякував ЄК за працю, спрямовану на конфіскацію заморожених російських активів. Разом із Єврокомісією вони опрацьовують ці рішення і наступного тижня зроблять додаткові кроки щодо їх реалізації.