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Прем'єр-міністр Бельгії анонсував відкриття Офісів відновлення у Києві та Харкові

Фото: прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо (прес-служба Офісу президента)
Автор: RBC.UA

Сьогодні, 24 лютого, прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо у Києві анонсував відкриття Офісів агенції розвитку у Києві та Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента України Володимира Зеленського.

Александер Де Кроо повідомив, що відомства займатимуться питаннями відновлення України та розпочнуть роботу вже наступного тижня. Офіс буде також у Харкові.

"Наша праця у відновленні України — довгострокова. Ми робитимемо все, щоб вона відбулася якнайшвидше", - зазначив чиновник.

Глава уряду Бельгії додав, що саме Росія платитиме за відновлення, адже вона продовжує руйнувати та знищувати українську територію. Крім того, він подякував ЄК за працю, спрямовану на конфіскацію заморожених російських активів. Разом із Єврокомісією вони опрацьовують ці рішення і наступного тижня зроблять додаткові кроки щодо їх реалізації.

Нагадаємо, у суботу, 24 лютого, до Києва прибули глави уряду Канади, Бельгії та Італії, а також президент Єврокомісії. Прем'єр Італії Джорджа Мелоні відвідала прес-конференцію у Гостомелі, звідки росіяни планували розпочати наступ на Київ. Місто стало символом української національної гідності, а також символом невдачі Москви.

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