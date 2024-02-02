Прем'єр Литви: ми можемо зробити ще більше для України, щоб допомогти їй перемогти

Оскільки війна в Україні триває вже майже два роки, а Росія продовжує готуватися до затяжного конфлікту, необхідно продовжувати збільшувати підтримку України, яка захищається від агресії режиму.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 15min.

Вона зазначила, що також необхідно забезпечити стійкість Європейського союзу до можливих загроз у майбутньому.

"За майже два роки повномасштабної російської війни ми, країни ЄС, зробили багато, щоб допомогти Україні захистити себе, але ще більше ми можемо зробити, щоб допомогти їй перемогти. Поставивши перед собою таку мету, ми повинні зробити все можливе для її досягнення, тому що немає іншого шляху до відновлення стійкого миру і безпеки в Європі", - заявила Шимоніте.

Вона підкреслила, що якщо Росію не зупинити в Україні, то буде великий виклик для Європи.

"Якщо Росію, яка вивела свою економіку на стежку війни, не зупинити в Україні, це стане набагато більшим викликом для всіх нас", - заявила прем'єр Литви.

Допомога Україні від Литви

Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Також Литва виділить на допомогу Україні близько 340 млн євро. Частину грошей буде витрачено на сферу освіти.

Крім цього, Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс говорив, що Україна готова перенести частину провадження дронів до Литви.

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