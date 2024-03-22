Прем'єр Латвії закликала в рамках 14-го пакету санкцій заборонити поставки руди з РФ

У рамках 14-го пакета санкцій Європейського союзу проти Росії необхідно обмежити поставки марганцевої руди.
Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на liepajniekiem.lv.
Вона наголосила на позиції Латвії щодо необхідності включення марганцевої руди до санкцій проти Росії, а також звернулася до лідерів країн та урядів із проханням про спільну підтримку припинення транзиту сировини.
Водночас прем'єр-міністр скликав Раду латвійських портів, транзиту і логістики на засідання 28 березня, "щоб у відкритій розмові з галуззю обговорити неминучу необхідність переорієнтації галузі на нові ринки".
Раніше Сіліня заявляв, що якщо Латвії не вдасться домогтися включення марганцевої руди й оксиду алюмінію до санкційного списку ЄС, то уряд шукатиме інші рішення.
Прем'єр наголосила, що було б краще, якби Європейська комісія та ЄС могли швидко ухвалити 14-й пакет санкцій на однакових умовах по всій Європі.
Водночас, якщо не вдасться досягти угоди на європейському рівні, то уряд Латвії "шукатиме інші рішення".
"Мета полягає не в тому, щоб постачати в Росію компоненти, які допомагають їхній економіці та військовій техніці. Ми відреагували негайно, зажадавши рішення на європейському рівні", - сказала вона.
Також вона додала, що не потрібно чекати довгих обговорень і якщо щось застрягне, то Латвія діятиме і на національному рівні.
З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз регулярно запроваджує санкції проти Росії за агресивну війну проти України. Обмеження запроваджуються проти російських чиновників, олігархів, секторів економіки, компаній та оборонних підприємств агресора.
23 лютого 2024 року ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Європейська Рада постановила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб.
Президент України Володимир Зеленський також закликав посилити санкції проти Росії. За його словами, аеробалістичні ракети "Кинджал", якими Росія обстрілює Україну, вміщують десятки іноземних деталей.
Днями міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії запропонували Євросоюзу заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.
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