Прем'єр Латвії закликала в рамках 14-го пакету санкцій заборонити поставки руди з РФ

Вона наголосила на позиції Латвії щодо необхідності включення марганцевої руди до санкцій проти Росії, а також звернулася до лідерів країн та урядів із проханням про спільну підтримку припинення транзиту сировини.

Водночас прем'єр-міністр скликав Раду латвійських портів, транзиту і логістики на засідання 28 березня, "щоб у відкритій розмові з галуззю обговорити неминучу необхідність переорієнтації галузі на нові ринки".

Раніше Сіліня заявляв, що якщо Латвії не вдасться домогтися включення марганцевої руди й оксиду алюмінію до санкційного списку ЄС, то уряд шукатиме інші рішення.

Латвія може діяти на національному рівні

Прем'єр наголосила, що було б краще, якби Європейська комісія та ЄС могли швидко ухвалити 14-й пакет санкцій на однакових умовах по всій Європі.

Водночас, якщо не вдасться досягти угоди на європейському рівні, то уряд Латвії "шукатиме інші рішення".

"Мета полягає не в тому, щоб постачати в Росію компоненти, які допомагають їхній економіці та військовій техніці. Ми відреагували негайно, зажадавши рішення на європейському рівні", - сказала вона.

Також вона додала, що не потрібно чекати довгих обговорень і якщо щось застрягне, то Латвія діятиме і на національному рівні.

Санкції ЄС проти Росії