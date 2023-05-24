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Прем'єр Латвії: для досягнення міцного миру Україна має бути частиною НАТО

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Середа 24 травня 2023 20:29
Прем'єр Латвії: для досягнення міцного миру Україна має бути частиною НАТО Фото: прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш (facebook com karinskrisjanis)
Автор: Дмитро Браславський

Для досягнення міцного миру Україна має бути частиною Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Латвії Криш'яніса Каріньша, яку приводить Reuters.

"Щоб мати міцний мир, Україна має бути незалежною, вільною та звільненою в рамках альянсу НАТО", - йдеться у заяві.

Про це прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Проте сьогодні Столтенберг заявляв, що Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна", - сказав генсек.

Позиція України щодо НАТО

Раніше президент Володимир Зеленський, заявив, Україна зробила все для того, щоб її заявку до НАТО було схвалено.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба був не менш категоричним, коли заявив, що Україна не бачить і не хоче альтернативи членству в НАТО, тому очікує від саміту у Вільнюсі "графік вступу".

Зокрема, як зазначала віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, йдеться про чіткий алгоритм руху для вступу до Альянсу.

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