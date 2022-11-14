Прем'єр Китаю назвав безвідповідальними ядерні погрози Росії, - Reuters

Як повідомив високопосадовець адміністрації США, китайський прем'єр говорив досить докладно про політику Китаю щодо України.

"Лі Кецян наголосив на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних погроз, необхідності забезпечення того, щоб ядерна зброя не використовувалася так, як натякали деякі", - розповів агентству на умовах анонімності американський чиновник.

Захід звинувачував Росію у безвідповідальних заявах щодо можливого застосування ядерної зброї з моменту її лютневого вторгнення в Україну.

Офіційний представник США сказав, що "в Пекіні, безперечно, був певний дискомфорт з приводу того, що ми бачили в плані безрозсудної риторики та активності з боку Росії", попри те, що формально Москва є партнером Китаю.

"Я думаю, також безперечно, що Китай, ймовірно, одночасно здивований і навіть дещо збентежений ходом російської війни", - сказав чиновник.

У понеділок у рамках Східноазіатського саміту відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав канцлерові Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти застосування ядерної зброї Росією у війні проти України.

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