Прем'єр Ізраїлю попросив хасидів не їхати в Умань на Рош га-Шана

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного паломництва в Умань під час свята Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Нетаньягу сказав, що такі поїздки зараз "небезпечні", й що "люди повинні розуміти, на який ризик себе наражають", оскільки "коли вже летять ракети, сховатися там буде ніде".

Прем'єр заявив, що попросить уряд випустити офіційне попередження, хоча 28 серпня МЗС Ізраїлю вже випустило попередження про поїздки до України.

"У Європі пролилося вже достатньо крові євреїв. Хіба можна так ризикувати?", - вважає Нетаньягу.

Водночас уряд Ізраїлю доручив міністру у справах Єрусалиму та єврейській традиції Меїру Порушу розробити програму допомоги ізраїльтянам, які прямують до Умані, і виділив на неї 4 млн шекелів (близько 1 мільйону доларів).

Програма передбачає створення центрів регулювання черг на кордоні, надання допомоги у прискоренні перевірок безпеки за погодженням із владою та службами безпеки України, проведення роз'яснювальної роботи з паломниками, створення штабу з надзвичайних ситуацій.

Святкування Рош ха-Шана

Нагадаємо, єврейське свято Рош ха-Шана відзначається на честь створення світу, він символізує початок нового року і завершення року, що минає. Цього року Рош ха-Шана святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

На період європейського нового року до Умані з'їжджаються хасиди, оскільки у місті знаходиться могила цадика Нахмана.

Раніше стало відомо, що в Умані введуть низку обмежень на період Рош ха-Шана. Зокрема, буде заборонено продавати алкоголь, салюти, феєрверки та іграшки, які імітують зброю.

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