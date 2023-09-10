Премьер Израиля попросил хасидов не ехать в Умань на Рош ха-Шана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань во время праздника Рош ха-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Нетаньяху сказал, что такие поездки сейчас "опасны", и что "люди должны понимать, какому риску себя подвергают", поскольку "когда уже летят ракеты, спрятаться там будет негде".

Премьер заявил, что попросит правительство выпустить официальное предупреждение, хотя 28 августа МИД Израиля уже выпустил предупреждение о поездках в Украину.

"В Европе пролилось уже достаточно крови евреев. Разве можно так рисковать?", - считает Нетаньяху.

В то же время правительство Израиля поручило министру по делам Иерусалима и еврейской традиции Меиру Порушу разработать программу помощи израильтянам, которые направляются в Умань, и выделило на нее 4 млн шекелей (около 1 миллиона долларов).

Программа предусматривает создание центров регулирования очередей на границе, оказание помощи в ускорении проверок безопасности по согласованию с властями и службами безопасности Украины, проведение разъяснительной работы с паломниками, создание штаба по чрезвычайным ситуациям.

Празднование Рош ха-Шана

Напомним, еврейский праздник Рош ха-Шана отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение уходящего года. В этом году Рош ха-Шана будут праздновать с 15 по 17 сентября.

В период европейского нового года в Умань съезжаются хасиды, поскольку в городе находится могила цадика Нахмана.

Ранее стало известно, что в Умани будет введен ряд ограничений на период Рош ха-Шана. В частности, будет запрещено продавать алкоголь, салюты, фейерверки и игрушки, имитирующие оружие.

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