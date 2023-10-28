Армія зайшла в Сектор Гази. Прем'єр Ізраїлю назвав мету нового етапу війни проти ХАМАС

Другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу розпочався з введенням у Сектор Гази напередодні ввечері нових наземних сил.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Цілі війни Ізраїлю зрозумілі - знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників додому", - заявив він.

За його словами, рішення про початок наземної операції було ухвалено одноголосно як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.

"Наші командири і солдати, які воюють на ворожій території, знають, що нація і керівництво країни підтримують їх", - додав Нетаньяху.

Прем'єр Ізраїлю додав, що військовослужбовці, з якими він зустрічався в польових умовах, сповнені рішучості змусити ХАМАС заплатити за свої дії 7 жовтня.

"Вони сповнені рішучості викорінити це зло у світі, заради нашого існування і, я додам, заради всього людства", - сказав він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу напали на Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали, а також викрадали військових і цивільних. Зокрема, країну регулярно обстрілювали ракетами із Сектора Гази.

Ізраїль зі свого боку розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією. Пізніше з'ясувалося, що Ізраїль вирішив атакувати Сектор Гази через відмову ХАМАС відпустити всіх заручників.

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