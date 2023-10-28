Армия вошла в Сектор Газа. Премьер Израиля назвал цели нового этапа войны против ХАМАС

Второй этап войны Израиля против ХАМАСа начался с вводом в Сектор Газа накануне вечером новых наземных сил.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Цели войны Израиля ясны - уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАСа и возвращение заложников домой", - заявил он.

По его словам, решение о начале наземной операции было принято единогласно, как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

"Наши командиры и солдаты, сражающиеся на вражеской территории, знают, что нация и руководство страны поддерживают их", - добавил Нетаньяху.

Премьер Израиля добавил, что военнослужащие, с которыми он встречался в полевых условиях, полны решимости заставить ХАМАС заплатить за свои действия 7 октября.

"Они полны решимости искоренить это зло в мире, ради нашего существования и, я добавлю, ради всего человечества", - сказал он.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа напали на Израиль. Во время атаки террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, страну регулярно обстреливали ракетами из Сектора Газа.

Израиль со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории. Позже выяснилось, что Израиль принял решение атаковать Сектор Газа из-за отказа ХАМАС отпустить всех заложников.

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