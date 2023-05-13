UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Італії висловила впевненість в перемозі України

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Під час сьогоднішньої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським італійський прем'єр Джорджа Мелоні заявила, що впевнена в перемозі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Римі.

"Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш процвітаючою. Майбутнє України - це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає", - сказала прем'єр.

Вона зауважила, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надати військову підтримку Україні та запевнила, що Італія готова надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме за необхідне розпочати переговори про мир з РФ.

"Ми підтримуємо формулу миру із 10 пунктів президента Зеленського", - додала Мелоні.

Нагадаємо, про всі подробиці сьогоднішнього візиту президента до Риму можна дізнатися за посиланням.

Під час перемовин з Мелоні президент повідомив, що планує обговорити співпрацю між країнами.

Ми також писали, що завтра, 14 травня, Зеленський планує відвідати Німеччину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийІталіяВійна Росії проти України