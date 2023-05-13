Премьер Италии выразила уверенность в победе Украины

"Я убеждена в том, что Украина победит, что восстановится еще более сильной, более процветающей. Будущее Украины - это будущее мира и свободы, и это европейское будущее. И других возможных решений здесь нет", - сказала премьер.

Она отметила, что Рим будет продолжать работать с союзниками, чтобы оказать военную поддержку Украине и заверила, что Италия готова предоставить всю возможную помощь, когда Киев сочтет необходимым начать переговоры о мире с РФ.

"Мы поддерживаем формулу мира из 10 пунктов президента Зеленского", - добавила Мэлони.

Напомним, все подробности сегодняшнего визита президента в Рим можно узнать по ссылке.

В ходе переговоров с Мэлони президент сообщил, что планирует обсудить сотрудничество между странами.

Мы также писали, что завтра, 14 мая, Зеленский планирует посетить Германию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.