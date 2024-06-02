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Прем'єр Італії підтвердила участь Зеленського на саміті G7

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7. Його участь підтвердила Італія, яка прийматиме "Велику сімку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, яку цитує видання ANSA.

Вона підтвердила, що Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7 в Апулії.

За словами Мелоні, загалом у саміті візьмуть участь щонайменше п'ятнадцять країн та міжнародних інституцій, крім лідерів учасників "Великої сімки" та Папи Римського.

Проте прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського - онлайн чи очний.

 

Саміт G7

нагадаємо, в італійському регіоні Апулія відбудеться саміт лідерів групи G7. Він пройде 13-15 червня.

За даними видання Financial Times, президент України Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт. За інформацією західних журналістів, на саміті Зеленський та американський президент Джо Байден можуть підписати гарантії безпеки між країнами.

Варто додати, що 15-16 червня Україна проведе глобальний саміт миру. Він пройде у Швейцарії. Близько 106 країн підтвердили свою участь. Китай відмовився від участі. США заявили, що будуть присутні, але не уточнюють, чи буде президент США Джо Байден.

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Володимир ЗеленськийІталіяG7