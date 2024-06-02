Прем'єр Італії підтвердила участь Зеленського на саміті G7

Саміт G7

нагадаємо, в італійському регіоні Апулія відбудеться саміт лідерів групи G7. Він пройде 13-15 червня.

За даними видання Financial Times, президент України Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт. За інформацією західних журналістів, на саміті Зеленський та американський президент Джо Байден можуть підписати гарантії безпеки між країнами.

Варто додати, що 15-16 червня Україна проведе глобальний саміт миру. Він пройде у Швейцарії. Близько 106 країн підтвердили свою участь. Китай відмовився від участі. США заявили, що будуть присутні, але не уточнюють, чи буде президент США Джо Байден.

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