Премьер Италии подтвердила участие Зеленского на саммите G7

Саммит G7

Напомним, в итальянском регионе Апулия состоится саммит лидеров группы G7. Он состоится 13-15 июня.

По данным издания Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит. По информации западных журналистов, на саммите Зеленский и американский президент Джо Байден могут подписать гарантию безопасности между странами.

Следует добавить, что 15-16 июня Украина проведет глобальный саммит мира. Он пройдет в Швейцарии. Около 106 стран подтвердили свое участие. Китай отказался от участия. США заявили, что будут присутствовать, но не уточняют, будет ли президент США Джо Байден.

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