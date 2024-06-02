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Премьер Италии подтвердила участие Зеленского на саммите G7

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7. Его участие подтвердила Италия, которая будет принимать "Большую семерку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Италии Джорджию Мэлони, которую цитирует издание ANSA.

Она подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран G7 в Апулии.

По словам Мелони, в саммите примут участие по меньшей мере пятнадцать стран и международных институций, кроме лидеров участников "Большой семерки" и Папы Римского.

Однако премьер Италии не уточнила формат участия Зеленского - онлайн или очный.

 

 

Саммит G7

Напомним, в итальянском регионе Апулия состоится саммит лидеров группы G7. Он состоится 13-15 июня.

По данным издания Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит. По информации западных журналистов, на саммите Зеленский и американский президент Джо Байден могут подписать гарантию безопасности между странами.

Следует добавить, что 15-16 июня Украина проведет глобальный саммит мира. Он пройдет в Швейцарии. Около 106 стран подтвердили свое участие. Китай отказался от участия. США заявили, что будут присутствовать, но не уточняют, будет ли президент США Джо Байден.

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Владимир ЗеленскийИталияG7